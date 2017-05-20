Русская православная церковь остается влиятельным институтом. На прошлой неделе суд приговорил к 3,5 годам условно блогера Руслана Соколовского, который ловил в церкви покемонов. Он назвал Иисуса Христа покемоном, это признали оскорблением чувств верующих. Подобные дела не редкость: россияне уже не раз привлекались к суду за критические записи по отношению к церкви и ее представителям. При этом во многих школах ввели изучение основ православной культуры, а церковные праздники отмечаются с размахом по всей России. Ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете (Германия) Николай Митрохин с середины 1990-х годов изучает экономику церкви и ее современный уклад. Мы поговорили с ним о том, как и почему в России трансформируется отношение к религии, о священниках, накопивших на виллы в Испании, и об ошибках патриарха Кирилла.
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