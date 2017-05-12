Клиенты Сбербанка могут заказывать, получать и перевыпускать карты в любом отделении финансовой организации. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов, передает ТАСС.

«У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», – пояснил он.

По словам Торбахова, пока что в Сбербанке действует ограничение на перенаправку в нужное отделение уже находящейся в выпуске карты. «Такое последнее ограничение и даже оно будет в этом году снято», – цитирует его «Интерфакс». Как объяснил Торбахов RNS, в этом случае можно аннулировать выпущенную карту и перевыпустить ее заново, на что уйдет два дня.

«А так – ограничение, что раньше обслуживался в Хабаровске, а теперь вы приехали в Красноярск и не можете заказывать карту в Красноярске – этого ограничения больше не будет», – заверил он.

Сбербанк – крупнейшая финансовая организация в России. В стране действуют более 16 тысяч отделений банка.