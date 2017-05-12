Российские хакеры начали атаковать предвыборный штаб экс-президента США Барака Обамы в 2007 году. Об этом сказано в отчете американской компании Area 1 Security, передает Newsweek.

Атаки на его команду продолжались на протяжении всего президентства Обамы и не прекратились после того, как он покинул свой пост. Хакеры также атаковали несколько помощников Барака Обамы, менеджеров его предвыборной кампании и чиновников, занимающих высокие посты в министерствах обороны и энергетики.

Хакеры также якобы пытались взломать почту нескольких чиновников, связанных с политикой в отношении России. В том числе это касалось бывшего посла США в России Майкла Макфола. Майкфол сообщил изданию, что, по его сведениям, хакерам не удалось получить доступ к его почте, но признал, что получал предупреждения о попытках взлома.

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Как и ранее, хакеры использовали фишинг, сказано в докладе. Причастной к атакам называют группировку Cozy Bear. Ее связывали с российскими спецслужбами.

Издание уточняет, что до этого американские спецслужбы считали китайских хакеров ответственными за атаки на предвыборный штаб Обамы.

Cozy Bear называли причастной к атакам на серверы американских партий накануне выборов президента США в 2016 году. В Кремле атаки отрицали.