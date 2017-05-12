«Агентство Атмосферных Технологий» (АТТЕХ), выигравшее конкурс на разгон облаков над Москвой на День Победы, не ставило задачу обеспечить «безоблачное небо» над городом. Об этом РБК заявил заместитель директора АТТЕХ Василий Мартанов.

«Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях», – отметил он.

Мартанов не ответил на вопрос РБК, вернет ли АТТЕХ столичным властям авансовый платеж за работы по разгону облаков 9 Мая. Общая сумма контракта составляла 98 млн рублей, 30% этой суммы АТТЕХ получило 15 апреля.

В текущем году военный парад на День Победы прошел без участия авиации из-за плохой погоды. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи». Он добавил, что облачность была почти 150 метров, а авиация не может летать при облачности ниже 500 метров.

АТТЕХ было создано в 1999 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», это структура, аффилированная (через две другие фирмы) с госкорпорацией «Ростех».