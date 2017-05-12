Басманный суд Москвы до 10 июля арестовал Мухаммадюсупа Эрматова, подозреваемого в пособничестве исполнителю теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эрматов подозревается в терроризме, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. По данным «Фонтанки», он был братом другого обвиняемого – Ибрагима Эрматова. Мухаммадюсуп Эрматов жил в одной квартире с братом и другими фигурантами дела, при задержании которых силовики обнаружили бомбу, замаскированную под огнетушитель. Она совпадала по строению с той, которая взорвалась в петербургском метро.

Ибрагим Эрматов на допросе утверждал, что бомбу в квартиру принес его брат, рассказал на суде следователь. Следствие по делу продлили до октября.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.

ФСБ сообщила, что установила заказчика, но не называла его имени. Как писала «Газета.Ru», речь идет о сражающемся в Сирии за «Таухид валь-Джихад» полевом командире по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Ответственность на себя взяла неизвестная ранее группировка «Батальон имама Шамиля».