Телеканал Russia Today направил жалобу агентству Reuters из-за обвинения в адрес телеканала в распространении «фейковых новостей». Об этом сказано на сайте RT.

Агентство привело слова неназванного американского чиновника, который заявил, что франкоязычные версии RT и Sputnik распространяли «фейковые новости». В письме российского телеканала отмечается, что агентство не обратилось к представителям RT за комментариями и не предоставило примеров лжи.

Russia Today потребовал опровергнуть эту информацию.

«Уже в четвертый раз за последние несколько месяцев Reuters публикует серьезные обвинения в адрес RT без должной проверки материалов и без предоставления каналу права прокомментировать ситуацию», – сказано в письме.

В заметке Reuters «U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources» сообщается о попытках России повлиять на исход президентских выборов во Франции. В частности, упоминаются хакерские атаки на почту избранного президента Эммануэля Макрона.

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В ноябре 2016 года тогдашний официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби отказался поставить журналистку RT в один ряд с представителями независимых СМИ. Позднее Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной пропаганде. В числе инструментов российской пропаганды назывались фонд «Русский мир», Россотрудничество, Russia Today, информационное агентство Sputnik, а также «интернет-тролли».