Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало мессенджер WhatsApp на €3 млн. Об этом сообщает агентство ANSA.

По итогам двух проверок выяснилось, что пользователей мессенджера заставляли принимать новые правила сервиса, которые подразумевали раскрытие личных данных материнской компании WhatsApp – социальной сети Facebook. В противном случае юзеры не могли использовать WhatsApp.

Как отмечает Reuters, штраф WhatsApp оказался не максимальным – мессенджер могли оштрафовать на €5 млн. В прошлом году предупреждение WhatsApp не делиться данными пользователей с Facebook вынесли в антимонопольных органах всех 28 стран Евросоюза.

Первая версия WhatsApp была выпущена в 2009 году. Facebook владеет мессенджером с 2014 года, купив его за $19 млрд.