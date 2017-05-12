ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ингушетии. Об этом сообщает SITE Intel Group.

Нападение на контрольно-пропускной пункт в городе Малгобек произошло в ночь на 12 мая, сообщается на сайте СК. Нападавшие открыли стрельбу из автомата и реактивного противотанкового гранатомета. Один полицейский пострадал, двое нападавших были убиты.

Следственный комитет установил личности обоих нападавших. Одним из них оказался житель Ингушетии Магомед Бекбузаров 29 лет, он находился в розыске по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Другой нападавший – 33-летний житель Чечни Адам Магомедов.

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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте оружия.

В апреле в Малгобеке обстреляли полицейский патруль, двое сотрудников ГИБДД погибли. В октябре 2016 года в республике убили «эмиссара» ИГИЛ и шестерых предполагаемых боевиков.