ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ингушетии. Об этом сообщает SITE Intel Group.
Нападение на контрольно-пропускной пункт в городе Малгобек произошло в ночь на 12 мая, сообщается на сайте СК. Нападавшие открыли стрельбу из автомата и реактивного противотанкового гранатомета. Один полицейский пострадал, двое нападавших были убиты.
Следственный комитет установил личности обоих нападавших. Одним из них оказался житель Ингушетии Магомед Бекбузаров 29 лет, он находился в розыске по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Другой нападавший – 33-летний житель Чечни Адам Магомедов.
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте оружия.
В апреле в Малгобеке обстреляли полицейский патруль, двое сотрудников ГИБДД погибли. В октябре 2016 года в республике убили «эмиссара» ИГИЛ и шестерых предполагаемых боевиков.
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