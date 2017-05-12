Активиста Ильдара Дадина задержали на Красной площади за чтение Конституции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с ним задержали еще восьмерых активистов. По данным портала, их пешком повели в сторону ОВД «Китай-Город». Уточняется, что Дадина и активиста Сергея Ожича довезли до ОВД на автобусе.

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В апреле Дадина задержали за проведение одиночного пикета у здания ГУВД Москвы. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, за нарушение правил пикетирования.

Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но затем срок снизили до двух с половиной лет. В феврале Верховный суд отменил его приговор, а до этого Конституционный суд признал наступление уголовной ответственности на основании неоднократности правонарушения противоречащей Конституции.

Заметка дополняется.