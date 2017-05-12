Активиста Ильдара Дадина задержали на Красной площади за чтение Конституции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Вместе с ним задержали еще восьмерых активистов. По данным портала, их пешком повели в сторону ОВД «Китай-Город». Уточняется, что Дадина и активиста Сергея Ожича довезли до ОВД на автобусе.
В апреле Дадина задержали за проведение одиночного пикета у здания ГУВД Москвы. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, за нарушение правил пикетирования.
Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но затем срок снизили до двух с половиной лет. В феврале Верховный суд отменил его приговор, а до этого Конституционный суд признал наступление уголовной ответственности на основании неоднократности правонарушения противоречащей Конституции.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.