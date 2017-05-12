Организация WikiLeaks предложила $100 тысяч тому, кто предоставит ей в распоряжение записи разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщается в твиттере организации.

https://twitter.com/wikileaks/status/863088282686472192

Дональд Трамп ранее в своем твиттере посоветовал Коми убедиться, что не существует записей их разговоров, прежде чем он «начнет сливать информацию прессе».

Перед увольнением Джеймс Коми просил выделить «ресурсы» для продолжения расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Коми попросил увеличить финансирование и предоставить дополнительный персонал замгенпрокурора США Роду Розенстайну, который курирует расследование. Бывший глава ФБР также говорил о нехватке финансирования в Конгрессе.

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Президент США Дональд Трамп уволил Коми ранее 10 мая, уточнив, что отставка не связана с расследованием российского «вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года. Владимир Путин назвал ситуацию с Коми «не имеющей отношения к России».