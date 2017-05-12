Администрация исправительной колонии в Ярославле выпустила из штрафного изолятора осужденного по «болотному делу» Ивана Непомнящих. Об этом в своем фейсбуке сообщила адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

https://www.facebook.com/diryukova/posts/1540464236026930

Адвокат Сергей Каменщиков рассказал РИА Новости, что в общей сложности Непомнящих дважды продлевали срок содержания в штрафном изоляторе за различные нарушения.

По словам Каменщикова, защита собирается обжаловать и нахождение Непомнящих в ШИЗО, и продление срока.

«Я уже подавал жалобу в Заволжский районный суд Ярославля, но мне ее вернули на доработку. На днях я ее снова подам», – заявил Каменщиков.

В разговоре с «Интерфаксом» Бирюкова также отметила, что в ближайшее время защита направит очередное уведомление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о неисполнении срочных мер по отношению к осужденным, ранее предписанных судом.

«Это будет уведомление о неисполнении ряда мер. Во-первых, в части допуска адвокатов. Как мне сказал сам Руслан Вахапов, по словам начальника колонии, он может даже не рассчитывать на допуск адвоката. Во-вторых, в части возможности использования адвокатами фото- и видеотехники. Меня категорически не пропускают в колонию с фотоаппаратом, говорят – либо без него, либо никак, никак это не объясняя. Также будем писать в ЕСПЧ о том, что полного независимого медицинского обследования в присутствии защитников проведено так и не было», – сказала Бирюкова.﻿

Об избиении Непомнящих в колонии 24 апреля сообщила Ирина Бирюкова. Она рассказала, что у него обнаружили «множественные гематомы и синяки». Вместе с Непомнящих сотрудники спецназа ФСИН избили еще двоих заключенных – Руслана Вахапова и Евгения Макарова.

Европейский суд по правам человека в конце апреля обязал Россию принять срочные меры в связи с жалобой Непомнящих, Вахапова и Макарова.

Ивана Непомнящих признали виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по делу об акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Его приговорили к двум с половиной годам колонии.﻿