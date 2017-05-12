Министерство внутренних дел России подтвердило информацию о хакерской атаке на свои серверы. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«12 мая Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows», – рассказала Волк.

По ее словам, ﻿благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

«В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», – отметила представитель МВД.﻿

Волк также рассказала, что серверы МВД России не подвергались заражению «благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором “Эльбрус”.

Внутренняя компьютерная система МВД Росии оказалась заражена вирусом вечером 12 мая. Кроме того, Meduza со ссылкой на неназванных сотрудников “Мегафона” передала, что хакерской атаке подвергся оператор мобильной связи.

В “Вымпелкоме” (“Билайн”) рассказали изданию, что “успешно отразили попытки атак”, в “Связном” заявили, что “принимают меры” чтобы отразить вирусную атаку.

До этого о массовом заражении компьютеров вирусом сообщили британские больницы и испанские компании, в том числе Telefonica и Santander.

Российская “Лаборатория Касперского” ранее зафиксировала 45 тысяч кибератак в 74 странах мира. Наибольшее количество заражений отметили в России.