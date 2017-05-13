В Москве в возрасте 76 лет умер заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев. Эту информацию телеканалу «360» подтвердила супруга артиста Людмила Макеева.
По ее словам, Шерстнев в течение последних лет страдал от заболевания легких. Причиной смерти стала остановка сердца.
«Остановка сердца, пневмония на фоне ХОБЛ – хроническое обструктивное заболевание легких. Он же четыре года лежал», – отметила супруга актера.
Шерстнев родился в 1941 году, окончил школу-студию МХАТ. Работал в в театре имени К.С. Станиславского, театре-студии «СФера».
Юрий Шерстнев снялся в более чем 80 фильмах и сериалах. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах «Бумбараш», «Антикиллер», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Цыган».
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