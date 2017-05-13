Всех задержанных на Красной площади за чтение Конституции отпустили из ОВД «Китай-Город». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По данным портала, на всех составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания).
Среди задержанных был активист Ильдар Дадин. Вместе с ним в полицию пешком повели еще восьмерых активистов. По данным «ОВД-Инфо»,
В апреле Дадина задержали за проведение одиночного пикета у здания ГУВД Москвы. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, за нарушение правил пикетирования. По данным «ОВД-Инфо», Дадина и активиста Сергея Ожича довезли до ОВД на автобусе.
Ильдар Дадин – первый и единственный осужденный по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Позднее срок снизили до двух с половиной лет.
В феврале Конституционный суд признал наступление уголовной ответственности на основании неоднократности правонарушения противоречащим Конституции. После этого Верховный суд отменил приговор Дадина, он вышел на свободу спустя четыре дня.
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