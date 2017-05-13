Иллюстрация: Ксения Шишкова

25 мая 2008 года в списке рекордов покорения Эвереста появился новый. Непальский альпинист и защитник дикой природы Мин Бахадур Шерхан поднялся на вершину в возрасте 76 лет и 340 дней, став самым пожилым человеком из всех, кто когда либо покорял самую высокую гору планеты. Позади он оставил сразу четырех японских альпинистов, входивших в «клуб 70» – неформальное объединение тех, кто покорил Эверест на восьмом десятке.