25 мая 2008 года в списке рекордов покорения Эвереста появился новый. Непальский альпинист и защитник дикой природы Мин Бахадур Шерхан поднялся на вершину в возрасте 76 лет и 340 дней, став самым пожилым человеком из всех, кто когда либо покорял самую высокую гору планеты. Позади он оставил сразу четырех японских альпинистов, входивших в «клуб 70» – неформальное объединение тех, кто покорил Эверест на восьмом десятке.
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