Информационное агентство Reuters отказалось отвечать на требование телеканала Russia Today опубликовать опровержение информации агентства о том, что франкоязычные версии RT и Sputnik распространяли «фейковые новости». Об этом РИА Новости рассказала глава мировой пиар-службы Reuters Эбби Серфос.
Агентство настаивает на точности своих материалов и отмечает, что все комментарии всегда справедливые.
Представитель агентства отказалась давать комментарии по поводу того, почему агентство не обратилось за комментарием к RT и будет оно освещать позицию телеканала в соответствии с принципом сбалансированной журналистики.
«Мы отказываемся давать дальнейшие комментарии», – сказала она.
Ранее телеканал Russia Today направил жалобу агентству Reuters из-за обвинения в адрес телеканала в распространении «фейковых новостей».
В письме российского телеканала отмечается, что агентство не обратилось к представителям RT за комментариями и не предоставило примеров лжи.
В заметке Reuters «U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources» говорится о попытках России повлиять на исход президентских выборов во Франции, а также упоминаются хакерские атаки на почту избранного президента Эммануэля Макрона.
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