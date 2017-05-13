Половина американцев выразила неодобрение в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup.
Результаты исследования показали, что негативно к увольнению отнеслись 46% опрошенных, решение Трампа одобрили 39% респондентов. 15% американцев воздержались от ответа.
Кроме того, в поддержку решения президента выступили 79% республиканцев, около 13% проголосовали «против». 14% демократов положительно оценили увольнение Коми.
Опрос проходил 10 и 11 мая. В нем приняли участи 1013 граждан США.
Президент США Дональд Трамп уволил Коми ранее 10 мая, уточнив, что отставка не связана с расследованием российского «вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года. Владимир Путин назвал ситуацию с Коми «не имеющей отношения к России».
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