Компьютерные сети РЖД подверглись вирусной атаке, сообщили в компании ТАСС. Как отметили в РЖД, сейчас вирус локализован, «проводятся технические работы по его уничтожению».

Никаких сбоев в IT-системе РЖД не произошло, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме. Компания также обновляет антивирусную защиту.

В свою очередь, в пресс-службе Банка России рассказали «Интерфаксу», что зафиксировали массовые вирусные рассылки в адрес российских финансовых организаций. «Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», – заверили в регуляторе.

Вечером 12 мая в Сбербанке сообщили, что успешно отразили вирусную атаку на инфраструктуру организации. «Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», – подчеркнули в банке.

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Об успешном отражении хакерской атаки заявил и помощник главы Минздрава РФ Никита Одинцов. Сумели противостоять заражению вирусом также МЧС, «Билайн» и МТС. В МВД подтвердили, что часть компьютеров была заражена, но утечек информации не произошло. В Следственном комитете заявили, что кибератак на сеть ведомства не было.

Масштабная атака на компьютеры по всему миру произошла вечером 12 мая. Заражению вирусом-вымогателем подверглись, среди прочего, Национальная служба здравоохранения Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, банк Santander, компания Deutsche Bahn, служба доставки FedEx. Всего, по данным Avast, в 99 странах мира было зафиксировано 75 тысяч кибератак.

Как предположили эксперты, к атаке причастны хакеры из Shadow Brokers, которые выложили в открытый доступ сведения об уязвимости Windows, которую обнаружило Агентство национальной безопасности США (АНБ).