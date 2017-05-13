Компания Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, выплатит властям США $5,9 млн, чтобы урегулировать дело о хищении и отмывании средств. Текст досудебного соглашения опубликован на сайте министерства юстиции США.

Как отмечает Bloomberg, сумма соглашения составляет примерно 3% от изначальных требований к Prevezon со стороны американских властей. В результате адвокат компании расценила досудебную договоренность как победу Prevezon.

Власти США открыли дело в отношении Prevezon Holdings в 2013 году, тогда же суд Нью-Йорка заморозил операции с активами Дениса Кацыва. Это был первый случай применения «закона Магнитского».

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский в 2008 году вскрыл схему отмывания средств, похищенных из российского бюджета в ходе махинаций с налоговыми выплатами фонда. В том же году Магнитского арестовали по делу об уклонении Hermitage Capital от налогов, через 11 месяцев юрист умер в СИЗО. После этого США приняли «акт Магнитского», вводящий санкции против тех, кто причастен к его делу и виновен в нарушении прав человека.

Власти США считали Prevezon причастной к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами Hermitage Capital. В декабре 2015 года Петр Кацыв опровергал заявления фонда, что он пытался договориться с американскими властями о прекращении дела против Prevezon в обмен на сведения о российской преступности.