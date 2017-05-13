Корпорация Microsoft для защиты пользователей от атак вируса-вымогателя выпустила обновления для операционных систем, которые больше не поддерживаются компанией. Об этом рассказала представитель Microsoft Кристина Давыдова, передает «Интерфакс».

По ее словам, речь идет об ОС Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003. Давыдова добавила, что пользователи бесплатного антивируса компании и обновленной версии Windows защищены.

«Мы знаем, что некоторые из наших клиентов работают с версиями Windows, которые больше не поддерживаются компанией. Это означает, что клиенты не получат обновление, выпущенное Microsoft в марте. Учитывая возможное влияние на пользователей и их бизнес мы приняли решение выпустить обновления для пользователей Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003», – отметили в Microsoft.

В корпорации еще в марте выпустили обновление Microsoft Security Bulletin MS17–010, которое закрывает уязвимость Windows, использованную хакерами при масштабной вирусной атаке 12 мая. По данным разработчика антивируса Avast, всего в 99 государствах было зафиксировано 75 тысяч кибератак, Россия стала одной из основных целей. Попытки заражения компьютерных сетей вирусом-вымогателем отметили, среди прочих, в МВД, МЧС, Минздраве, РЖД, российских банках и мобильных операторах.

https://twitter.com/JakubKroustek/status/863188326039396352

В Великобритании жертвой вирусной атаки стала Национальная служба здравоохранения,в Испании – телекоммуникационная компания Telefonica и банк Santander, в Германии – компания Deutsche Bahn. 13 мая об атаке на IT-инфраструктуру, которая произошла накануне, сообщила Renault, передает Reuters.

Вирус отказывает пользователю в доступе к данным компьютера, требуя выкуп $300 в биткоинах. Как полагают эксперты, к атаке 12 мая причастны хакеры из группы Shadow Brokers, которые использовали вредоносную программу, разработанную Агентством национальной безопасности США.