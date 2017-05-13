Министерство внутренних дел Чечни намерено обратиться в суд в связи с неподтвердившимися публикациями СМИ о преследовании геев в республике. Об этом заявил глава ведомства Руслан Алханов, передает «Интерфакс».

По его словам, сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Чечни провели проверку после вышедшей в «Новой газете» статьи «Убийство чести». Как рассказал Алханов, «распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений».

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. <…> Шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику», – подчеркнул он.

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«Новая газета» опубликовала несколько материалов о преследовании геев в Чечне в начале апреля. После этого пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал данные газеты «полным бредом», а уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заподозрила в сообщениях о притеснении чеченских геев провокацию из-за рубежа.

Сам Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля назвал статьи о преследовании геев в Чечне «провокационными». Он также обвинил СМИ, которые публикуют подобные статьи, в проведении пиар-кампании и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.