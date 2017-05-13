На Красной площади в Москве днем 13 мая задержали активистов из Татарстана Ивана Климова и Дмитрия Бердникова, которые хотели вручить президенту России Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери. О задержании сам Климов сообщил по горячей линии «ОВД-Инфо».

Оба активиста – представители движения вкладчиков Татфондбанка и хотели добиться у Путина помощи в решении проблем банков в Татарстане. На Красной площади Бердников держал плакат с обращением к главе государства, а Климов снимал его на видео.

Обоих задержанных увели в ОВД «Китай-Город». Источник ТАСС заявил, что на одного из задержанных за повторное проведение несогласованной акции составят административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов).

12 мая на Красной площади задержали шестерых вкладчиков Татфондбанка, стоявших у Казанского собора с иконами и плакатами, призывая Путина помощь банкам Татарстана. Всех отпустили в тот же день без составления протоколов.

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С конца прошлого года банковская система Татарстана оказалась в кризисе. В марте ЦБ отозвал лицензии у ведущих банков республики – Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка, а в апреле лишил лицензии Татагропромбанк.