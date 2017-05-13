Угроза новых массовых хакерских атак с использованием вируса-вымогателя сохраняется, несмотря на заметно снизившуюся активность вредоносной программы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, такого мнения придерживается специалист по безопасности, которому ранее удалось затормозить распространение вируса, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com (к этому домену обращался вирус). Как считает эксперт, хакеры могут скорректировать код и предпринять новые попытки распространения вируса.

Масштабная атака на компьютеры по всему миру прошла вечером 12 мая. По последним оценкам Avast, которые приводит Reuters, число попыток заражения превысило 126 тысяч и коснулось 99 стран, в первую очередь, России, Украины и Тайваня. В Europol назвали атаку «беспрецедентной по масштабу» и призвали провести масштабное расследование, чтобы установить виновников.

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Попытки заражения компьютерных сетей вирусом-вымогателем отметили, среди прочих, в МВД, МЧС, Минздраве, РЖД, российских банках и мобильных операторах. В то же время компьютерные сети большинства российских государственных структур вирус не затронул.

В Великобритании жертвами киберпреступников стала Национальная служба здравоохранения, в Испании пострадали, среди прочего, телекоммуникационная компания Telefonica и банк Santander, в Германии – Deutsche Bahn, в США – служба доставки FedEx. 13 мая стало известно, что жертвами атаки стали также Renault и Nissan – первый из автопроизводителей был вынужден остановить несколько своих заводов в Румынии и во Франции, а второй – предприятие в британском Сандерленде.

Вирус, который шифрует и блокирует данные пользователя, требуя выкуп за доступ к данным, использовал, как считают эксперты, уязвимость в Windows. Причастными к атаке называют хакеров из группы Shadow Brokers, которые могли использовать вредоносную программу, разработанную Агентством национальной безопасности США.

В корпорации Microsoft еще в марте выпустили обновление, закрывающее «брешь», но 13 мая объявили, что решили обновить и ОС, уже не поддерживающиеся компанией – Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003. Associated Press указывает, что обновления будут бесплатными.