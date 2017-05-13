Компьютеры по всему миру накрыла масштабная хакерская атака: Испания, Великобритания, США, Китай, Тайвань, Украина. Но едва ли не больше всего заражений, как отмечают специалисты, наблюдается в России. Компьютеры заражаются вирусом-шифровальщиком WanaCrypt0r 2.0 (другие названия WCry и WannaCry): программа зашифровывает файлы на компьютере и требует выкуп за расшифровку. Жертвам предлагается перевести $300 в биткоинах на счет злоумышленников. Подобная атака достаточно стандарта, хакеры уже давно зарабатывают на шифровальщиках. Но впечатляет масштаб и скорость распространения вируса. О первых заражениях стало известно в пятницу днем, а к утру субботы появились сообщения о жертвах в 99 странах.

Хотя в России от вируса пострадало много крупных компаний и госведомств, специалисты не считают, что это целенаправленная атака. Страдают и системы в других странах – банки, аэропорты, больницы, телеком-операторы. Кто уже пострадал от атаки, как это стало возможным и что делать для своей защиты?