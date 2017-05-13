Мэр Москвы Сергей Собянин 13 мая внес в Мосгордуму законопроект, предусматривающий 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в программу реновации жилья. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.
В числе гарантий, которые упоминаются в законопроекте: возможность в любое время отказаться от участия в программе реновации, а в случае участия в ней – получение равнозначной новой квартиры бесплатно и в собственность. Новое жилье будет предоставляться в том же районе, исключение делается только для Зеленограда и ТиНАО (Троицкого и Новомосковского округов), где равнозначную квартиру могут предоставить в границах административного округа.
Кроме того, если равнозначные квартиры жителей сносимых домов не устроят, они смогут получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Также возмещение гарантируется собственникам нежилых помещений в попавших в программу реновации домах. Помимо этого, в правительстве Москвы окажут помощь при переезде ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.
Отмечается, что московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который сейчас рассматривается в Госдуме. В первом чтении он был одобрен депутатами 20 апреля, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение до начала июля, чтобы учесть итоги голосования москвичей за программу реновации.
Перечень домов под снос столичная мэрия представила 2 мая. В предварительный список вошли 4,5 тысячи домов, жители которых должны проголосовать за или против участия в реновации с 15 мая по 15 июня. При этом Собянин допускал, что в перечень могут попасть двухэтажные и четырехэтажные дома, которые находятся «в безобразном состоянии», а также общежития и коммуналки.
14 мая на проспекте Сахарова в Москве пройдет согласованный митинг против закона о реновации. Организаторы акции заявили, что повестка митинга не изменилась после данных мэром новых обещаний.
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