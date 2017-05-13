Мэр Москвы Сергей Собянин 13 мая внес в Мосгордуму законопроект, предусматривающий 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в программу реновации жилья. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

В числе гарантий, которые упоминаются в законопроекте: возможность в любое время отказаться от участия в программе реновации, а в случае участия в ней – получение равнозначной новой квартиры бесплатно и в собственность. Новое жилье будет предоставляться в том же районе, исключение делается только для Зеленограда и ТиНАО (Троицкого и Новомосковского округов), где равнозначную квартиру могут предоставить в границах административного округа.

Кроме того, если равнозначные квартиры жителей сносимых домов не устроят, они смогут получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Также возмещение гарантируется собственникам нежилых помещений в попавших в программу реновации домах. Помимо этого, в правительстве Москвы окажут помощь при переезде ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Отмечается, что московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который сейчас рассматривается в Госдуме. В первом чтении он был одобрен депутатами 20 апреля, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение до начала июля, чтобы учесть итоги голосования москвичей за программу реновации.

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Перечень домов под снос столичная мэрия представила 2 мая. В предварительный список вошли 4,5 тысячи домов, жители которых должны проголосовать за или против участия в реновации с 15 мая по 15 июня. При этом Собянин допускал, что в перечень могут попасть двухэтажные и четырехэтажные дома, которые находятся «в безобразном состоянии», а также общежития и коммуналки.

14 мая на проспекте Сахарова в Москве пройдет согласованный митинг против закона о реновации. Организаторы акции заявили, что повестка митинга не изменилась после данных мэром новых обещаний.