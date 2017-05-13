Вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал регионам советы по введению курортного сбора, передает ТАСС.

«В данном случаем мы рассчитываем на то, что каждый регион, субъекты РФ, муниципалитеты очень разумно подойдут к введению пляжного сбора. То есть они будут понимать, что сегодня не здесь самый главный источник зарабатывания денег», – сказал он.

Мутко напомнил об «осторожности» в подходе к сбору, так как, по его словам, новая система должна помочь увеличить туристический поток, а не быть «преградой» для посещения туристами отечественных курортов.

Вице-премьер, кроме того, сообщил, что конкуренция у регионов «жесткая» – Турция и Египет, где действуют «поощрительные, а не заградительные» меры. «Не надо гнаться за повышением цен», – резюмировал Мутко.

Законопроект о введении в нескольких регионах России курортного сбора внесли в Госдуму 6 мая. Согласно документу, сбор в качестве эксперимента с 2018 по 2022 год нужно установить в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора «не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения».