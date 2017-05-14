Португалец Салвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» занял первое место на «Евровидении-2017» в Киеве, набрав 758 баллов. Трансляция конкурса велась на Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ymFVfzu-2mw

Второе место занял певец из Болгарии Кристиан Костов, исполнивший композицию «Beautiful Mess».

В конкурсе не принимал участия представитель России. Изначально в Киев в результате отбора «Первого канала» должна была поехать с детства передвигающаяся на инвалидном кресле Юлия Самойлова, но Служба Безопасности Украины на три года запретила ей въезд за нарушение законодательства страны. Как отмечалось, в 2015 году Самойлова выступала в Крыму, приехав на концерт из Москвы.

Организаторы Евровидения предлагали Самойловой выступить по видеосвязи, но «Первый» отказался от этой идеи. Позднее канал сообщил, что не будет транслировать конкурс.

В 2016 году победу на конкурсе одержала украинская певица Джамала с песней «1944».