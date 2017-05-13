Спортивный журналист Василий Уткин заканчивает карьеру футбольного комментатора, передает Eurosport.

«Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора. <…> Я прощаюсь с вами на неопределенный срок», – заявил Уткин в эфире канала, завершая репортаж с футбольного матча.

https://twitter.com/Eurosport_RU/status/863465369209413632?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftvrain.ru%2Fnews%2Fdejatelnosti-434557%2F

Позднее журналист подтвердил эту информацию, подчеркнув, среди прочего, что «когда-нибудь» ситуация может поменяться.

«Профессией телекомментатора невозможно заниматься вне телевидения. Хотя я, безусловно, очень благодарен Eurosport за возможность поработать полтора года. Но, знаете, я комментировал три финала Лиги чемпионов, я комментировал финал чемпионата мира по футболу. Это не вопрос понтов. Но мне нужны вызовы другого уровня. Их, к сожалению, нет», – сказал Уткин.

В январе 2016 года Уткина отстранили от работы на федеральном спортивном канале «Матч ТВ», а в феврале он был уволен.

В марте журналист перешел на работу на Eurosport, где комментировал матчи MLS (американская футбольная лига), Чемпионшипа (вторая английская лига), юношеских сборных, а также работал на теннисных трансляциях. Все крупные футбольные клубные соревнования транслирует «Матч ТВ».