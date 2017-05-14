Российский истребитель второй раз за неделю сблизился с самолетом США, передает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем утром 12 мая. Российский Су-27 сблизился с самолетом-разведчиком Р8А «Посейдон» на расстояние примерно 10 метров. Подробности не сообщаются.

Ранее NBC News писал, что утром 9 мая российский Су-27 также приблизился к американскому «Посейдону» примерно на 6 метров. Позднее Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором назвало действия российского пилота «маневром приветствия». При этом российское ведомство говорило о Су-30. Fox не уточняет, идет ли речь об одних и тех же машинах или нет.

Как осенью 2016 года узнала The Washington Post, российские пилоты якобы издеваются над летчиками НАТО, летающими над Балтикой: после сближения с самолетами НАТО на расстояние до девяти метров «русские пилоты» в некоторых случаях показывали летчикам НАТО средний палец.