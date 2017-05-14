Президент России Владимир Путин раскритиковал политику протекционизма, передает «Интерфакс».
«Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий», – заявил Путин.
По его словам, идеи открытости и свободы торговли все чаще отвергаются теми, кто раньше был их «поборниками».
Президент, кроме того, выразил уверенность, что миру надо отказаться от «воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков» для решения проблем.
«В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», – сказал он.
Как уточнил Путин, сформировавшиеся в двадцатом веке экономические модели «практически исчерпаны». Российский лидер добавил, что «во многих странах» кризис переживает и концепция социального государства.
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