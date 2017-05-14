Президент США Дональд Трамп использовал в своем офисе в Trump Tower устройства для записи телефонных разговоров. Об этом несколько бывших сотрудников Трампа рассказали The Wall Street Journal.

Собеседники газеты уточнили, что речь идет о времени до вступления Трампа в должность президента США. По словам одного из источников, будущий президент США использовал запись разговора с ним в судебном процессе.

Как уточняет WSJ, запись разговоров в Нью-Йорке не противоречит законам, пока хотя бы один человек, участвующий в беседе, знает об этом.

Собеседники газеты рассказали, что не были удивлены недавним заявлениям Трампа о записях телефонных разговоров.

Американский президент 12 мая посоветовал бывшему директору ФБР Джеймсу Коми надеяться, что не существует записей их разговоров, прежде чем начнет «сливать» какую-либо информацию в прессе. Трамп уволил Коми 10 мая, указав, что тот, по его мнению, не может эффективно руководить ФБР.