Системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности после запуска ракеты КНДР.

Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», – пояснил сенатор.

КНДР произвела очередной запуск ракеты 23:28 мск 13 мая. По данным источника CNN, ракета упала в воду на расстоянии 60 миль (96 километров) от Владивостока.

Источник «Интерфакса» сообщил, что российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск ракеты.

Как передавало Reuters со ссылкой на южнокорейских военных, ракета с территории КНДР пролетела около 700 километров.

США заявили о необходимости усилить санкции в отношении КНДР, добавляет агентство. Как заявили в американском Минфине, ведомство рассматривает все имеющиеся возможности, чтобы отрезать Пхеньян от мировой финансовой системы.

Президент России Владимир Путин, который находится с двухдневным визитом в Китае, обсудил ситуацию на корейском полуострове с китайским премьером Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».

В апреле Северная Корея провела несколько неудачных запусков баллистических ракет. Одна из них взорвалась сразу после старта, вторая пролетела около пяти километров.