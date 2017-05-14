Системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности после запуска ракеты КНДР.
Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», – пояснил сенатор.
КНДР произвела очередной запуск ракеты 23:28 мск 13 мая. По данным источника CNN, ракета упала в воду на расстоянии 60 миль (96 километров) от Владивостока.
Источник «Интерфакса» сообщил, что российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск ракеты.
Как передавало Reuters со ссылкой на южнокорейских военных, ракета с территории КНДР пролетела около 700 километров.
США заявили о необходимости усилить санкции в отношении КНДР, добавляет агентство. Как заявили в американском Минфине, ведомство рассматривает все имеющиеся возможности, чтобы отрезать Пхеньян от мировой финансовой системы.
Президент России Владимир Путин, который находится с двухдневным визитом в Китае, обсудил ситуацию на корейском полуострове с китайским премьером Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
В апреле Северная Корея провела несколько неудачных запусков баллистических ракет. Одна из них взорвалась сразу после старта, вторая пролетела около пяти километров.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.