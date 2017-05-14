Избранный президент Франции Эммануэль Макронавступил в должность, сообщает Sky News.

Полномочия Макрону передал Франсуа Олланд. Утром 14 мая Олланд и Макрон провели беседу в Елисейском дворце, передает Le Monde. После этого Олланд покинул резиденцию президента Франции.

Как передает Reuters, Макрон назначит премьер-министра 15 мая, на следующий день будет сформировано новое правительства.

Макрон победил по итогам двух туров выборов.

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Во втором туре 7 мая он набрал набрал 66,06% голосов избирателей, став самым молодым президентом в истории Франции – Макрону 39 лет. Соперница Макрона, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33,94% голосов.