В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против программы по сносу пятиэтажек, передает РАПСИ.

По данным «Белого счетчика», за полчаса до официального начала акции на нее собрались 3,4 тысячи человек.

https://twitter.com/WhiteCounter/status/863706277146394624

Общественные наблюдатели из группы ОГОН сообщают, что на митинг пришли люди с плакатами за программу реновации.

https://twitter.com/OgonWatch/status/863711860406833152

Заметка дополняется.