В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против программы по сносу пятиэтажек, передает РАПСИ.
По данным «Белого счетчика», за полчаса до официального начала акции на нее собрались 3,4 тысячи человек.
https://twitter.com/WhiteCounter/status/863706277146394624
Общественные наблюдатели из группы ОГОН сообщают, что на митинг пришли люди с плакатами за программу реновации.
https://twitter.com/OgonWatch/status/863711860406833152
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.