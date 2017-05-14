В митинге против сноса московских пятиэтажек приняли участие больше 17 тысяч человек, таковые данные проекта «Белый счетчик».

https://twitter.com/WhiteCounter/status/863727924570181633

По данным ГУ МВД, которые приводит «Интерфакс», на акцию пришли пять тысяч человек. Мэрия давала согласование именно на такое количество участников.

РАПСИ передает, что на митинге выступили муниципальные депутаты, а также создатели общественных движений против реновации. Кроме того, на акцию пришел политик Алексей Навальный.

«ОВД-Инфо» ранее сообщило о задержании одного из участников митинга, «Дождь» со ссылкой на организаторов сообщил о нескольких задержанных.

В Москве с 15 мая начнется голосование жителей домов, которые мэрия определила под снос. Москвичи должны согласиться или не согласиться с проектом реновации. По мнению противников сноса жилья, реновацию задумали «исключительно ради выгоды застройщиков и банков», сообщало РАПСИ.

Архитекторы, выступившие на митинге, полагают, что после сноса старых домов и переселения в новостройки жилищные условия москвичей станут хуже: «в 17–20-этажных джунглях создастся климатический ад».

Заметка дополняется.