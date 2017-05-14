В Москве на митинге против сноса малоэтажных домов на проспекте Сахарова задержали одного человека, передает «ОВД-Инфо».

Как рассказал проекту сам задержанный по имени Владимир Беляев, к нему подошли полицейские и без объяснений причин отвели в автозак. Он предположил, что задержание может быть связано с содержанием плаката, который он держал.

«На нем Беляев выразил мнение, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением», – пишет «ОВД-Инфо».

Позднее «Дождь» со ссылкой на организаторов митинга сообщил, что со стороны Мясницкой улицы задержали нескольких человек.

Акция согласована с властями Москвы. Как передает «Дождь», выступивший со сцены муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас обвинил мэра Москвы Сергея Собянина в коррупции и потребовал его отставки.

Также Янкаускас, который несколько лет занимается вопросом сноса ветхого жилья, рассказал о людях, «живущих по соседству с крысами и не включенных в программу реновации», сообщает РАПСИ.

По данным «Белого счетчика», к 15:00 на митинг пришли больше 17 тысяч человек.

https://twitter.com/WhiteCounter/status/863727924570181633

Как сообщает «Интерфакс», ГУ МВД насчитало около пяти тысяч человек, пришедших на митинг. «Медуза» уточняет, что мэрия разрешила митинг именно на такое количество участников.