Сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации. По разным данным, на разрешенное городскими властями мероприятие пришли от 8 до 30 тысяч человек. Проект «Белый счетчик», фиксирующий проходи каждого человека за рамки ограждения, отчитался о 20 тысячах. Один участник митинга был задержан.

Организаторы митинга заявляли, что его программа будет максимально далекой от политики. Основную часть выступающих составили муниципальные депутаты и городские активисты. На митинг с женой и сыном пришел и оппозиционер Алексей Навальный. Когда Навальный приблизился к сцене, сотрудники полиции оттеснили его и в оцеплении вывели с территории митинга. В знак солидарности с Навальным от своего выступления отказался единственный заявленный в программе политик – бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который планирует в 2018 году баллотироваться в мэры Москвы.