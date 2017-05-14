По неофициальным данным, на проспект Сахарова пришли почти 20 тысяч человек, по данным ГУВД Москвы, – 5 тысяч

Митинг был согласован, в полиции объявили, что он прошел без нарушений

Москвичи боятся, что после реновации их жилищные условия станут хуже, и протестуют против манипуляций при голосовании о включении домов в программу

Один из предложенных мэрией способов голосования – приложение «Активный гражданин», с которое не раз ловили на накрутке голосов. Те, кто проигнорирует голосование, будут считаться проголосовавшими «за»

Власти обещают, что дадут жителям снесенных домов новое жилье в том же районе, где снесли старое

Жители Москвы считают, что реновация выгодна только застройщикам и банкам

Алексей Навальный пришел с женой и сыном, но полиция вывела их за территорию митинга

«В двадцатиэтажных джунглях создастся климатический ад»

Жители разных районов Москвы перед митингом самоорганизовывались, чтобы заказать единую символику

Фото: Евгений Фельдман для Republic