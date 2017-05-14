Атака, которую не заметит МИД. Почему киргизский президент хамит России?
Праздничная речь Алмазбека Атамбаева – это настоящий скандал. Но ему за это ничего не будет
На разрешенное мероприятие пришли 20 тысяч человек. Навального увела с митинга полиция
Сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации. По разным данным, на разрешенное городскими властями мероприятие пришли от 8 до 30 тысяч человек. Проект «Белый счетчик», фиксирующий проходи каждого человека за рамки ограждения, отчитался о 20 тысячах. Один участник митинга был задержан.
Организаторы митинга заявляли, что его программа будет максимально далекой от политики. Основную часть выступающих составили муниципальные депутаты и городские активисты. На митинг с женой и сыном пришел и оппозиционер Алексей Навальный. Когда Навальный приблизился к сцене, сотрудники полиции оттеснили его и в оцеплении вывели с территории митинга. В знак солидарности с Навальным от своего выступления отказался единственный заявленный в программе политик – бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который планирует в 2018 году баллотироваться в мэры Москвы.
Праздничная речь Алмазбека Атамбаева – это настоящий скандал. Но ему за это ничего не будет
Как действовал Рауль Валленберг, швед, спасший жизни тысяч венгерских евреев
Георгий Жуков мог взять Берлин уже в феврале 1945-го. Что этому помешало?
Врач клиники «Чайка» Дмитрий Щекочихин – о диете, алкоголе и придуманных в СССР болезнях
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.