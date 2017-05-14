Президент Украины Петр Порошенко обсуждал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным тему арестованных в России украинских граждан.

Об этом Порошенко рассказал на пресс-конференции 14 мая, передает РИА Новости. Когда состоялся разговор с Путиным, украинский президент не уточнил.

«Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить [Романа] Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей», – сказал Порошенко.

«Коммерсантъ» в апреле писал, что с начала 2017 года Путин и Порошенко провели несколько телефонных разговоров, все они, по информации газеты, состоялись по инициативе Киева.

Официально Москва и Киев не сообщали об этих переговорах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент РФ ежедневно проводит множество встреч и бесед, и не про все из них выпускаются пресс-релизы.

Корреспондента «Укринформ» Романа Сущенко задержали в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко работает на украинскую разведку, он якобы собирал составляющие гостайну сведения о работе Нацгвардии и Вооруженных сил РФ, напоминает ТАСС.