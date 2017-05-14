На сайте и в приложении «Активный гражданин» в районе 20:00 14 мая началось голосование по сносу пятиэтажек, сообщает «Медуза».

Ранее власти столицы сообщали, что голосование пройдет с 15 мая по 15 июня, а результаты можно будет узнать в августе или в сентябре.

Москвичам предлагается ответить на шесть вопросов. Необходимо указать информацию о себе и о своей квартире, назвав адрес, паспортные данные, номер СНИЛСа и номер финансово-лицевого счета из документа об оплате услуг ЖКХ. Кроме того, необходимо ответить на вопрос: «Вы поддерживаете включение вашего дома в проект программы реновации и предоставление сам новой квартиры в этом же районе?»

Принять участие в голосовании могут только те граждане, которые владеют квартирами в попадающих под снос домах или снимают в них жилье по договору социального найма. При этом голосовать можно не только на «Активном гражданине», но и в центрах «Мои документы».

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Согласно поправкам к правилам голосования по программе реновации от 11 мая, решение о сносе дома должно быть принято «большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений».

14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. Проект «Белый счетчик» насчитал 19 тысяч участников. В ГУ МВД по Москве сообщили, что на акцию пришли пять тысяч человек. Такое количество участников ранее согласовала мэрия.

По данным «ОВД-Инфо», на митинге задержали двух человек, одного из них уже отпустили. Организаторы сообщили «Дождю» о нескольких задержанных. В свою очередь, ГУ МВД заявило, что акция прошла без нарушений,