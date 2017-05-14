Создатели WannaCry обновили вирус-вымогатель. Об этом сообщает Motherboard.

Как пояснило издание, теперь вирус может обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который ранее специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал для того, чтобы остановить распространение WannaCry. К домену с таким именем обращался вирус.

По информации экспертов The Wall Street Journal, хакеры могут запустить обновленную версию вируса 15 мая.

Масштабные атака на компьютеры по всему миру прошла вечером 12 мая. Как сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, вирус распространился на 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Экспертов Reuters предупреждали, что, несмотря на ограничение, угроза распространения вируса сохраняется. Опрошенные Financial Times специалисты пояснили, что 1,3 миллиона компьютеров остаются уязвимы перед вирусом.

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Россия стала одной из основных целей хакерской атаки. Речь идет, в частности, о компьютерах МВД, МЧС, Минздрава, РЖД, российских банков и мобильных операторов. В Великобританиипод вирус распространился на Национальную службу здравоохранения, в Испании – на телекоммуникационную компанию Telefonica и банк Santander, в Германии – на компанию Deutsche Bahn.

Компьютеры заражались вирусом через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17–010. На зараженную систему устанавливался набор скриптов, с помощью которых хакеры запускали программы-шифровальщика WannaCry. Для того, чтобы получить доступ к своим файлам, пользователям предлагалось заплатить $300 в биткоинах.