Аналитики Центрального банка России назвали основные угрозы политики искусственного занижения курса рубля. С аналитической запиской департамента исследований и прогнозирования ЦБ ознакомилось РБК.

Среди возможных негативным последствием эксперты назвали торможение роста производительности труда. Они пояснили, что российская валюта поддерживает трудоемкие отрасли (строительство и сельскоехозяйство), а не капиталоемкие отрасли (переработка сырья, торговля, логистика), которые несут большие потери при росте цен на импортные продукты в рублевом выражении. При этом для трудоемких отраслей характерна более низкая производительность труда.

Из этого следует, что слабая валюта «дотирует» отрасли с низкой производительностью труда, не давая возможности распределять ресурсы на другие отрасли и «ограничивая производственные возможности экономики».

Как добавили «Ведомости», если Россия «сделает ставки» на трудоемкое производство, ей придется «вступить в гонку на понижение зарплат с более бедными странами с избытком дешевой рабочей силы».

«Возникает риск стать страной со снижающимся уровнем жизни и нарастающим технологическим отставанием», – отметили аналитики.

По мнению экспертов, также существует риск, что при политике искусственного занижения курса рубля рост производства не обеспечит благосостояния населения и окажется неустойчивым.