Партия «Яблоко» выявила, что правительство Московской области в 2015–2016 годах заключило контракты на освещение своей деятельности компаниями, связанными с властями Подмосковья. Об этом лидер московского отделения партии Сергей Митрохин рассказал «Ведомостям».

По его словам, в пяти закупках на сумму 1,8 млрд рублей приняли участие две компании – ООО «Телеканал 360 Подмосковье» и ООО «Межрегиональные медиа», так как заявки других претендентов отклонили. Основным учредителем этих компаний выступает АО «Медиа Подмосковья», которое, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит правительству Подмосковья.

Как отметило издание, снижение изначальной цены по контрактам не превысило 0,29%. Собеседник газеты добавил, что компании «намеренно чередовали конкурентоспособные предложения, согласовывали свои действия и подавали предложения с использованием единой информационной инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой цены». Митрохин подчеркнул, что компании используют один и тот же номер телефона.

12 мая «Яблоко» подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу на признаки недобросовестной конкуренции в закупках. Партия попросила службу провести внеплановую проверку области и возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

На теле- и радиовещание из бюджета Московской области выделено более 300 млн рублей. При этом, отметил Митрохин, в графе «другие расходы» указано 2,7 млрд рублей. Представители партии подсчитали, что Московская область – лидер по расходам на пиар.

В главном управлении Мособласти по информполитике сообщили газете, что в правительство региона жалобы не поступало. При этом, по словам руководителя управления Анастасии Звягиной, в 2016 году на освещение деятельности властей было произведено семь конкурсов, причем в шести из них участвовали две компании, отклоненных заявок не было. В седьмом конкурсе было четыре участника, но двух из них не допустили «на основании закона».