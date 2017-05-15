«Роснефть» подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда по иску к РБК, назвав его порождающим «вседозволенность и безнаказанность СМИ». Об этом пишут «Ведомости».

В жалобе сказано, что журналисты РБК «глумятся» над решением суда, так как не воспринимают его «как доказательство собственной неправоты».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, что компания сочла «глумлением» пост журналиста Филиппа Дзядко и его фотографию с журналисткой Людмилой Подобедовой после апелляции. Дзядко на снимке делает показывает средний палец и пишет: «Непобедимых нет, даже в нашей стране, Игорь Иванович! Смиритесь с этим и оставьте нас в покое!»

«Суд освободил журналистов от всякой ответственности, его решение – прямой стимул к распространению порочащих вымыслов, поощрение безнаказанности», – пояснил Леонтьев.

Журналист РБК Максим Товкайло отметил, что издание выполнило решение суда и о глумлении над решением суда речи не идет. Он также выразил удивление из-за перехода от рассмотрения иска к «эмоциям, чтению фейсбука, трактовке чьих-то постов».

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1 марта апелляционный суд отменил взыскание с РБК 390 тысяч рублей в пользу «Роснефти», но признал сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК недостоверными и нанесшими ущерб деловой репутации компании. При этом издание обязали удалить свдения с сайта и опубликовать опровержение. 5 мая «Роснефть» подала кассационную жалобу.

Изначально за статью «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP» нефтяная компания потребовала взыскать в РБК более 3,1 млрд рублей. В декабре 2016 года по решению Арбитражный суд Москвы сумма снизилась до 390 тысяч рублей, так как «Роснефть» не доказала факт утраты доверия к компании.