Несколько российских предпринимателей запустили инвестирующий в криптоактивы фонд The Token Fund. Об этом «Коммерсанту» рассказал основатель и партнер фонда Владимир Смеркис.
Схема инвестирования в The Token Fund схожа с той, которая действует в «классических» биржевых инвестиционных фондах. Паи покупают в упрощенном порядке, а управление фондом «максимально автоматизировано».
В портфель фонда входят криптоактивы, созданные на платформах Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Zcash, Ripple, Waves, Humaniqи других. Чтобы присоединиться к The Token Fund, участнику необходимо купить по текущему курсу токен (долю в портфеле). В дальнейшем инвестор может в любое время выйти из проекта, продав токен.
«Мы не предоставляем доступ к биржам. К нам нельзя прийти и купить отдельно биткоин. Клиенты фактически доверяют нам управлять своими средствами, которые инвестируются в блокчейн-проекты», – подчеркнул Смеркис.
Фонд начал работу 24 марта 2017 года, сейчас его объемы оцениваются приблизительно в $450 тысяч, доходность в долларах – 113,99%
Заметка дополняется.
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