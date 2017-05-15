Несколько российских предпринимателей запустили инвестирующий в криптоактивы фонд The Token Fund. Об этом «Коммерсанту» рассказал основатель и партнер фонда Владимир Смеркис.

Схема инвестирования в The Token Fund схожа с той, которая действует в «классических» биржевых инвестиционных фондах. Паи покупают в упрощенном порядке, а управление фондом «максимально автоматизировано».

В портфель фонда входят криптоактивы, созданные на платформах Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Zcash, Ripple, Waves, Humaniqи других. Чтобы присоединиться к The Token Fund, участнику необходимо купить по текущему курсу токен (долю в портфеле). В дальнейшем инвестор может в любое время выйти из проекта, продав токен.

«Мы не предоставляем доступ к биржам. К нам нельзя прийти и купить отдельно биткоин. Клиенты фактически доверяют нам управлять своими средствами, которые инвестируются в блокчейн-проекты», – подчеркнул Смеркис.

Фонд начал работу 24 марта 2017 года, сейчас его объемы оцениваются приблизительно в $450 тысяч, доходность в долларах – 113,99%

Заметка дополняется.