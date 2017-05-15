На счета создателей вируса-вымогателя WannaCry пользователи зараженных компьютеров перечислили более $42 тысяч. Об этом пишет The Guardian.

По информации The Time, деньги до сих пор не были сняты со счетов.

Как отметила The Guardian, «выкуп» заплатили более 100 пользователей. Возможно, поступят новые платежи, так как программа угрожает, что сумма будет удвоена, если пользователи не переведут на указанный счет $300 в биткоинах в течение трех дней. Если же оплата не поступит в течение семи дней, WannaCry обещает удалить файлы.

По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Эксперты предупредили, что с 15 мая, с началом новой рабочей недели, число жертв может увеличиться.

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Масштабная кибератака началась 12 мая. В России вирус распространился на компьютеры МВД, МЧС, Минздрава, РЖД, российских банков и мобильных операторов. Кибератаке также подверглись Национальнуя служба здравоохранения Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica и немецкая компания Deutsche Bahn.

Специалист компании Proofpoint Дэриен Хассу установил, что вирус обращался к несуществующему домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com и, не получая ответа, распространялся дальше. После регистрации домена с таким именем ему удалось остановить WannaCry.

Позже создатели обошли это ограничение, выпустив обновленную версию вируса, которая уже не обращается к этому домену.