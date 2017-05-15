Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение стран ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Об этом сказано в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, передает «Интерфакс».

По мнению сторон, соглашение следует продлить до марта 2018 года, чтобы «довести объемы мировых запасов нефти до средних за пять лет значений» и добиться стабилизации рынка. Кроме того, необходимо обеспечить «предсказуемость и поступательное развитие рынка».

Министры выразили надежду, что другие страны также присоединятся к договоренностям. Новак добавил, что, возможно, список участников расширится по сравнению с предыдущим соглашением. Переговоры о продлении действия договоренностей состоятся в Вене 25 мая.

После заявления министров цена нефти марки Brent выросла на 1,5% и составила $51,6 за баррель.

@widget type=post-embed id=82421

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии допустил, что действие договоренностей о сокращении нефтедобычи будет продлено. Аль-Фалих отметил, что участники соглашения намерены сделать все, чтобы сбалансировать мировые цены на нефть.

Как сообщило Blommberg, Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки и при этом осталась удовлетворена тем, какими темпами сокращаются глобальные запасы. Исходя из этого, источник агенства в правительстве говорили о готовности Москвы продлить соглашение как минимум на полгода.

В 2016 году участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Аналогичное соглашение позже подписали не входящие в организацию страны. Они пообещали в сумме сократить нефтедобычу почти на 600 тысяч баррелей в сутки.