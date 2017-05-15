Полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве из спецслужбы, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник.

Дело завели после «неудачных попыток разыскать самовольно покинувшего службу Сенина», пишет НГ. Сенин, как отмечает издание, – родственник полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся», – сообщил источник «Новой».

Собеседник газеты добавил, что, предположительно, Сенин покинул Россию по подложным документам.

Экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. При обысках у него нашли наличные на 8,5 млрд рублей в иностранной валюте.

«Новая газета» ранее писала о связях Захарченко с сотрудниками ФСБ, в частности, с Сениным, которого издание называет шурином полковника МВД.

Заметка дополняется.