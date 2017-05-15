Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года, документ размещен на официальном портале правовой информации.

В стратегии в том числе перечислены вызовы и угрозы экономической безопасности. Среди них «экономические методы для достижения политических целей», а также факторы, «связанные с глобальным изменением климата».

Также среди «вызовов и угроз» значится использование «дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики» РФ.

Целями стратегии обозначено «укрепление экономического суверенитета России», «обеспечение экономического роста», «устойчивое развитие национальной финансовой системы» и другие.

Кроме того, в документе говорится о «сбалансированном пространственном и региональном развитии» РФ, одной из задач в этом направлении прописано «совершенствование национальной системы расселения».

Для реализации стратегии правительство РФ должно за три месяца разработать организационные и нормативно-правовые меры.

Предыдущая стратегия экономической безопасности была принята в 1996 году, напоминает ТАСС. Решение утвердить новую стратегию власти приняли в 2015 году.