Сотрудник МИД РФ стал фигурантом дела об убийстве двоих человек на юго-западе Москвы. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД.

«Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы», – сказал изданию представитель министерства.

Ранее 15 мая СК сообщил, что в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины, женщины и маленькой девочки с огнестрельными ранениями.

Как уточнили в ведомстве, женщина и ее дочь были в гостях «у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье» и сделал не меньше двух выстрелов. По данным СК, после этого мужчина покончил с собой.