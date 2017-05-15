Курс доллара на открытии торгов снизился на 0,55 рубля и достиг 56,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта достигла 61,91 рубля, опустившись на 54 копейки.

Стоимость нефти марки Brent на торгах 15 мая превысила отметку в $51. В 10:15 мск она стоила $51,81 за баррель. В 10:45 мск цена увеличилась до $52,12. В последний раз нефть Brent стоила больше $52 за баррель 2 мая.

Ранее 15 мая Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение по ограничению нефтедобычи. Стороны предложили продлить действие ограничений до марта 2018 года. Переговоры стран-членов ОПЕК пройдут 24–25 мая в Вене.

Цена Brent 5 мая достигла минимума с ноября 2016 года, пробив отметку в $47 за баррель. Это произошло на фоне публикации данных о запасах сырья в США.